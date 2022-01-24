Лига арабских государств призывает объявить йеменских хуситов террористами

09:06 24 Январь Киев, Украина

Совет Лиги арабских государств (АЛ) на уровне постоянных представителей призвал все страны признать хуситов террористической группировкой после недавней атаки беспилотников на Объединенные Арабские Эмираты.

После своего экстренного заседания в Каире в воскресенье Совет решительно осудил жестокие террористические нападения на мирных жителей и гражданские объекты со стороны террористических ополченцев-хуситов, высоко оценив солидарность государств, региональных и международных организаций с Объединенными Арабскими Эмиратами.
Совет выразил абсолютную солидарность с ОАЭ и поддержку всех мер, которые они принимают для защиты своей безопасности, национальных интересов и возможностей.

Конфликт в Йемене начался в 2014 году, когда поддерживаемые Ираном хуситы захватили столицу Сану и большую часть северного Йемена, вынудив правительство бежать на юг, а затем бежать в Саудовскую Аравию.

Коалиция во главе с Саудовской Аравией, которую в то время поддерживали США, несколько месяцев спустя вступила в войну, чтобы попытаться вернуть правительство к власти.