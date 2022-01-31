Лига арабских государств призывает международное сообщество прекратить ежедневную агрессию Израиля против палестинцев

08:21 31 Январь Киев, Украина

В воскресенье Лига арабских государств призвала международное сообщество оказать серьезное и реальное давление на израильские оккупационные силы, чтобы они прекратили агрессию, репрессивную практику и ежедневные нарушения самых основных прав палестинского народа в пределах «зеленой линии» и на оккупированных арабских территориях.

Об этом сообщает КУНА.



Призыв был сделан в заявлении Генерального секретариата Лиги (по делам Палестины и оккупированных арабских территорий) по случаю Дня солидарности с палестинским народом в границах 1948 года.



Лига подчеркнула необходимость заставить израильские силы прекратить поселенческие операции, конфискацию, иудаизацию, осквернение исламских и христианских святынь, практику политики расовой дискриминации и введение расистских законов, затрагивающих права палестинцев в пределах «зеленой линии».



Лига отметила, что «палестинцы внутри являются подлинной частью палестинского арабского народа, и они со своими братьями на каждом дюйме земли Палестины перед лицом жестокой агрессии с политикой и практикой расселения, этнических чисток и апартеида».



Лига также призвала Организацию Объединенных Наций и Совет по правам человека взять на себя ответственность за причиненную палестинцам несправедливость и серьезные нарушения, которым они подвергаются, что нарушает их основные права, гарантированные законом, хартиями и международной законностью.



В заявлении добавлено, что Лига арабских государств, учитывая систематические нападения на палестинцев с применением военной силы, подтверждает свою полную поддержку прав палестинского народа в 1948 году, а также его борьбу и постоянную защиту своей земли, прав и проживания на своей родине и на своей земле, в городах, деревнях и пустынях.