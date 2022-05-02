Лидеры трех балканских стран договорились отменить пограничный контроль

20:15 30 июля Киев, Украина

Сербия, Северная Македония и Албания, в рамках инициативы "Открытые Балканы", договорились об отмене взаимного пограничного контроля.

Об этом сообщает Radio Liberty.



На встрече балканские лидеры - премьер-министр Албании Эди Рама, президент Сербии Александар Вучич и глава правительства Северной Македонии Зоран Заев - достигли согласия в вопросе отмены пограничного контроля между Сербией, Северной Македонией и Албанией с 1 января 2023 года.

"На пути из Белграда в Тирану и обратно больше не будет никаких остановок для контроля", - заявил Александар Вучич.

В свою очередь, Заев и Рама призвали другие страны региона присоединиться к инициативе "Открытые Балканы", заявив, что это возможность усилить сотрудничество, экономики государств и свободу передвижения.