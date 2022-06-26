Лидеры стран G7 согласовали запрет на импорт золота из россии - СМИ

09:23 26 июня Киев, Украина

В баварском замке Эльмау в Германии начался 48-й саммит лидеров стран G7 (Большой семерки). Отмечается, что он пройдет с воскресенья 26 июня до вторника 28 июня.

Кроме лидеров США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Японии и Италии, в саммите примут участие президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен и президент Евросовета Шарль Мишель. Также на саммите выступит президент Владимир Зеленский.

Накануне лидеры стран G7 согласовали запрет на импорт золота из россии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, а также корреспондент телеканала CNN Кейтлин Коллинз.

Сообщается, что казначейство США должно объявить официальное решение американского правительства об эмбарго 28 июня.

Ранее сообщалось, что в новый пакет санкций против россии могут включить золото.

Также СМИ писали, что в США готовят законопроект для заморозки золотого резерва россии.