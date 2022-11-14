Лидеры США и Китая провели встречу на Бали

13:42 14 ноября Киев, Украина

Лидеры США и Китая – Джо Байден и Си Цзиньпин – в понедельник, 14 ноября, встретились для обмена мнениями на Бали в Индонезии на полях саммита лидеров G20.

Оба лидера призвали снизить напряженность между крупнейшими экономиками мира, сообщает Bloomberg



В последний раз лидеры Китая и США встречались в 2015 году. Байден на тот момент не был президентом, отмечает АР. Встреча состоялась на фоне роста напряженности между двумя государствами, борющимися за глобальное влияние в мире.

“По моему мнению, мы разделяем ответственность за то, чтобы показать, что Китай и Соединенные Штаты могут справиться с нашими разногласиями, не допустить, чтобы конкуренция переросла в конфликт, и найти способы совместной работы над неотложными глобальными проблемами, требующими нашего совместного сотрудничества”, – сказал Байден в начале встречи.

Он добавил, что мир ожидает, что Китай и Соединенные Штаты будут играть ключевую роль в решении глобальных вызовов от изменения климата до продовольственной безопасности. И что два государства смогут работать вместе.

"Соединенные Штаты готовы сделать именно это, работать с вами - если вы этого хотите", - сказал Байден.

Си сказал Байдену, что обеим сторонам "нужно найти правильное направление" и "поднять отношения".

“Государственный деятель должен думать и знать, куда вести свою страну. Он также должен думать о том, как ладить с другими странами и миром в целом, и знать, как ладить с ними", - сказал Си.

По его словам, человечество столкнулось с беспрецедентными вызовами. Мир ожидает, что Китай и Соединенные Штаты должным образом будут управлять отношениями, добавил лидер Китая.