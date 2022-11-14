Лидеры США и Китая провели встречу на Бали

Лидеры США и Китая – Джо Байден и Си Цзиньпин – в понедельник, 14 ноября, встретились для обмена мнениями на Бали в Индонезии на полях саммита лидеров G20.
Оба лидера призвали снизить напряженность между крупнейшими экономиками мира, сообщает Bloomberg
В последний раз лидеры Китая и США встречались в 2015 году. Байден на тот момент не был президентом, отмечает АР. Встреча состоялась на фоне роста напряженности между двумя государствами, борющимися за глобальное влияние в мире.
В последний раз лидеры Китая и США встречались в 2015 году. Байден на тот момент не был президентом, отмечает АР. Встреча состоялась на фоне роста напряженности между двумя государствами, борющимися за глобальное влияние в мире.
Он добавил, что мир ожидает, что Китай и Соединенные Штаты будут играть ключевую роль в решении глобальных вызовов от изменения климата до продовольственной безопасности. И что два государства смогут работать вместе.
Си сказал Байдену, что обеим сторонам "нужно найти правильное направление" и "поднять отношения".
По его словам, человечество столкнулось с беспрецедентными вызовами. Мир ожидает, что Китай и Соединенные Штаты должным образом будут управлять отношениями, добавил лидер Китая.
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