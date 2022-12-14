Лидеры Косово подписали заявку на вступление в ЕС

Руководители государственных институтов Косово 14 декабря подписали заявку о членстве в Европейском Союзе. Об этом сообщила министр иностранных дел Косово Мелиза Харадинай.
Как сообщает Kosova Press, президент Косово Вьоса Османи назвала сегодняшний день историческим и заявила, что Косово заслуживает быть частью семьи ЕС.
Премьер-министр Альбин Курти выразил убеждение, что прогресс по вступлению Косово в ЕС будет зависеть от "приверженности глубоким и трансформационным реформам".
Спикер парламента Глаук Конюфка заявил, что Евросоюз будет "полным только тогда, когда все европейские страны будут частью этого союза"
Республика Косово — частично признанная страна, которую Сербия считает своей территорией. Косово являлось автономным краем в составе бывшей Югославии. В 1999 году край стал протекторатом Организации Объединенных Наций. Парламент Косово в одностороннем порядке провозгласил независимость в 2008 году.
Республику Косово признает большинство стран Запада, включая Соединенные Штаты. Пять стран ЕС – Кипр, Греция, Испания, Румыния и Словакия – не признают независимость Косово. Украина также не признала независимость Косово.
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