Лидеры Косово подписали заявку на вступление в ЕС

17:17 14 декабря Киев, Украина

Руководители государственных институтов Косово 14 декабря подписали заявку о членстве в Европейском Союзе. Об этом сообщила министр иностранных дел Косово Мелиза Харадинай.

"Косово формализует свою заявку на членство в ЕС через два десятилетия после саммита в Салониках в 2003 году, когда была обещана европейская перспектива для всех шести стран Западных Балкан. Учитывая много сложностей, еще нужно увидеть, как этот акт будет разворачиваться в ЕС", — написала она в Twitter.

Как сообщает Kosova Press, президент Косово Вьоса Османи назвала сегодняшний день историческим и заявила, что Косово заслуживает быть частью семьи ЕС.

"Процесс неоднороден и может быть длительным, но мы настроены на успех. Мы будем выполнять свою работу, чтобы Европейский Союз мог выполнить свою легче", — сказала она.

Премьер-министр Альбин Курти выразил убеждение, что прогресс по вступлению Косово в ЕС будет зависеть от "приверженности глубоким и трансформационным реформам".