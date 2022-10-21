Лидеры ЕС согласовали меры борьбы с энергокризисом

Лидеры ЕС призвали Совет и Комиссию срочно представить конкретные решения по борьбе с энергокризисом.
Об этом говорится в заявлении Европейского совета, опубликованного в ночь на пятницу.
Об этом говорится в заявлении Европейского совета, опубликованного в ночь на пятницу.
Лидеры ЕС призвали Совет и Комиссию срочно представить конкретные решения по дополнительным мерам:
- 15% потребности в наполнении газовых хранилищ должны закупаться в рамках совокупного спроса в соответствии с национальными потребностями.
- временный динамический ценовой коридор по сделкам с природным газом для немедленного ограничения эпизодов чрезмерно высоких цен на газ.
- временные рамки ЕС для ограничения цены на газ при производстве электроэнергии, включая анализ затрат и выгод.
- улучшение функционирования энергетических рынков для повышения прозрачности рынка, облегчения стресса ликвидности, устранения факторов, усиливающих волатильность цен на газ, и сохранения финансовой стабильности.
- ускорение упрощения разрешительных процедур для ускорения внедрения возобновляемых источников энергии и соответствующих сетей, в том числе с помощью чрезвычайных мер.
- меры энергетической солидарности в случае перебоев в поставках газа на национальном, региональном или союзном уровне при отсутствии двусторонних соглашений о солидарности.
- Еврокомиссия пока не включила ограничения цен на газ в план мер реагирования на сложную ситуацию в энергетической сфере.
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