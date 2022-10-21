Лидеры ЕС согласовали меры борьбы с энергокризисом

10:57 21 октября Киев, Украина

Лидеры ЕС призвали Совет и Комиссию срочно представить конкретные решения по борьбе с энергокризисом.

Об этом говорится в заявлении Европейского совета, опубликованного в ночь на пятницу.
 
"Перед лицом использования россии энергии в качестве оружия Европейский Союз останется единым, чтобы защитить своих граждан и бизнес, и в срочном порядке примет необходимые меры", - говорится в заявлении
Лидеры ЕС призвали Совет и Комиссию срочно представить конкретные решения по дополнительным мерам:
  • 15% потребности в наполнении газовых хранилищ должны закупаться в рамках совокупного спроса в соответствии с национальными потребностями.
  • временный динамический ценовой коридор по сделкам с природным газом для немедленного ограничения эпизодов чрезмерно высоких цен на газ.
  •  временные рамки ЕС для ограничения цены на газ при производстве электроэнергии, включая анализ затрат и выгод.
  •  улучшение функционирования энергетических рынков для повышения прозрачности рынка, облегчения стресса ликвидности, устранения факторов, усиливающих волатильность цен на газ, и сохранения финансовой стабильности.
  • ускорение упрощения разрешительных процедур для ускорения внедрения возобновляемых источников энергии и соответствующих сетей, в том числе с помощью чрезвычайных мер.
  • меры энергетической солидарности в случае перебоев в поставках газа на национальном, региональном или союзном уровне при отсутствии двусторонних соглашений о солидарности.
  • Еврокомиссия пока не включила ограничения цен на газ в план мер реагирования на сложную ситуацию в энергетической сфере.