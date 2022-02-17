Лидеры ЕС осудили провокационные и подрывные действия РФ

Лидеры 27 стран Европейского Союза осудили агрессивные действия РФ против ЕС, его стран-членов и за пределами союза.
Об этом говорится в заключении Евросовета, опубликованном в ночь на вторник в Брюсселе.
Евросовет подтвердил единство и солидарность ЕС перед лицом таких "выпадов" России и поддержал реакцию Чехии на действия России.
В апреле Чехия выслала 18 российских дипломатов из-за подозрений в причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Россия ответила высылкой из страны 20 чешских дипломатов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о провале попыток ЕС улучшить отношения с Россией.
Лидеры ЕС поручили главе евродипломатии Жозепу Боррелю к июньскому саммиту подготовить доклад о возможных линиях поведения Евросоюза в отношении России в соответствии с пятью европейскими принципами, среди которых, в частности, полное исполнение минских договоренностей по Украине и поддержка гражданского общества в России.
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