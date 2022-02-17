Лидеры ЕС осудили провокационные и подрывные действия РФ

13:58 25 Май Киев, Украина



Об этом говорится в заключении Евросовета, опубликованном в ночь на вторник в Брюсселе. Лидеры 27 стран Европейского Союза осудили агрессивные действия РФ против ЕС, его стран-членов и за пределами союза.



Евросовет подтвердил единство и солидарность ЕС перед лицом таких "выпадов" России и поддержал реакцию Чехии на действия России.



В апреле Чехия выслала 18 российских дипломатов из-за подозрений в причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Россия ответила высылкой из страны 20 чешских дипломатов.



Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о провале попыток ЕС улучшить отношения с Россией.

"Если посмотреть на "Северный поток - 2" и поведение России, то это показывает, что наши многолетние попытки многие годы улучшить отношения с Россией не преуспели", - заявила глава Еврокомиссии. По ее словам, российские власти не готовы сотрудничать с ЕС в конструктивном режиме.

Лидеры ЕС поручили главе евродипломатии Жозепу Боррелю к июньскому саммиту подготовить доклад о возможных линиях поведения Евросоюза в отношении России в соответствии с пятью европейскими принципами, среди которых, в частности, полное исполнение минских договоренностей по Украине и поддержка гражданского общества в России.