Лидеры Бразилии, россии, Индии, Китая и ЮАР собрались на саммите БРИКС

11:45 22 августа Киев, Украина





В саммите принимают участие президенты ЮАР Сирил Рамафоса, Китая - Си Цзиньпин, Бразилии - Лула да Силва и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Россию будет представлять министр иностранных дел сергей лавров, поскольку президент страны-агрессора владимир путин, объявленный Международным уголовным судом в розыск по подозрению в военных преступлениях, не приедет в ЮАР, опасаясь быть арестованным.



Страны БРИКС, представляющие 40% населения мира на трех континентах и четверть мирового ВВП, с экономиками на разных уровнях роста, разделяют общее стремление изменить глобальный порядок, в котором доминируют богатые западные государства, таким образом, чтобы он лучше отражал их интересы и рост влияния.



Главными вопросами для обсуждения на 15-м саммите станут расширение БРИКС и увеличение использования странами-членами местных валют в расчетах между собой. В то же время идею Бразилии о введении БРИКС собственной валюты как альтернативы зависимости от доллара США, обсуждать не будут.



Нынешний саммит, тема которого "БРИКС и Африка", происходит в тот момент, когда континент становится обновленным полем дипломатической битвы между Соединенными Штатами, россией и Китаем, которые борются за экономическое и дипломатическое влияние на африканском континенте.



Накануне саммита Рамафоса заявил, что его страна не будет втянута в соревнование между глобальными державами и подтвердил неизменность многолетней политики неприсоединения Южной Африки.



Лидер Китая, в свою очередь, в своей статье, опубликованной в южноафриканских СМИ в понедельник. В Южной Африке в городе Йоханнесбург во вторник, 22 августа, начался 15-й саммит лидеров стран БРИКС - Бразилии, россии, Индии, Китая и Южной Африки.В саммите принимают участие президенты ЮАР Сирил Рамафоса, Китая - Си Цзиньпин, Бразилии - Лула да Силва и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Россию будет представлять министр иностранных дел сергей лавров, поскольку президент страны-агрессора владимир путин, объявленный Международным уголовным судом в розыск по подозрению в военных преступлениях, не приедет в ЮАР, опасаясь быть арестованным.Страны БРИКС, представляющие 40% населения мира на трех континентах и четверть мирового ВВП, с экономиками на разных уровнях роста, разделяют общее стремление изменить глобальный порядок, в котором доминируют богатые западные государства, таким образом, чтобы он лучше отражал их интересы и рост влияния.Главными вопросами для обсуждения на 15-м саммите станут расширение БРИКС и увеличение использования странами-членами местных валют в расчетах между собой. В то же время идею Бразилии о введении БРИКС собственной валюты как альтернативы зависимости от доллара США, обсуждать не будут.Нынешний саммит, тема которого "БРИКС и Африка", происходит в тот момент, когда континент становится обновленным полем дипломатической битвы между Соединенными Штатами, россией и Китаем, которые борются за экономическое и дипломатическое влияние на африканском континенте.Накануне саммита Рамафоса заявил, что его страна не будет втянута в соревнование между глобальными державами и подтвердил неизменность многолетней политики неприсоединения Южной Африки.Лидер Китая, в свою очередь, в своей статье, опубликованной в южноафриканских СМИ в понедельник.

"Мы будем побуждать международное сообщество вновь сосредоточиться на вопросах развития, продвигать большую роль механизма сотрудничества БРИКС в глобальном управлении и усиливать голос БРИКС".



В последнее время наблюдается рост интереса к БРИКС со стороны многих государств так называемого Глобального Юга с развивающимися экономиками. По данным организаторов саммита в Йоханнесбурге, по меньшей мере 40 стран выразили заинтересованность в присоединении к блоку, из которых почти два десятка официально обратились с просьбами о членстве, включая Иран, Саудовскую Аравию, Бангладеш и Аргентину.



Ожидается, что предложение по расширению БРИКС на саммите представит Южная Африка и решение по этому вопросу будет принято под завершение мероприятия.



В то же время вопрос расширения БРИКС вызывает разногласия, особенно среди двух его самых мощных членов - Китая и Индии.



Китай стремится быстро расширить блок и нарастить свое влияние, тогда как Индия очень осторожно относится к намерениям своего регионального соперника.



Россия также стремится привлечь новых членов, чтобы противостоять своей дипломатической изоляции из-за вторжения в Украину, а Бразилия обеспокоена тем, что рост БРИКС ослабит ее влияние.



Аналитики прогнозируют, что на нынешней встрече решений по расширению БРИКС принято не будет и дискуссии будут продолжаться до следующего саммита.