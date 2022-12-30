Лидера группы Aerosmith обвиняют в сексуальном насилии и побоях

15:43 30 декабря Киев, Украина

Американского музыканта, лидера группы Aerosmith Стивена Тайлера, обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней.

Об этом сообщило издание The Rolling Stone.

Иск был подан в соответствии с законодательством Калифорнии, которое временно отменило сроки давности по обвинениям в сексуальном насилии в детстве.



В иске женщина по имени Джулия Голкомб утверждает, что в 70-х годах, когда ей было 16, Тайлер убедил ее мать предоставить ему попечительство, что позже позволило им жить вместе и вступать в сексуальные отношения.



Голкомб говорит, что познакомилась с Тайлером (которому на момент их встречи было 25), когда Aerosmith давали концерт в Портленде (штат Орегон) в 1973 году.



Голкомб обвиняет Тайлера в сексуальном насилии, сексуальных побоях и умышленном вызывании эмоционального стресса.



В самом иске имя Тайлера не упоминается, ответчики названы в качестве ответчика Доу 1 и Доу 2 из 50. Но Голкомб публично рассказывала о своем опыте с музыкантом в прошлом, и иск непосредственно цитирует мемуары самого Тайлера.



В своей книге, не называя имени, Тайлер утверждает, что он "почти взял невесту-подростка" и что "ее родители влюбились в меня, подписали бумагу на мою опеку, чтобы меня не арестовали, если я вывезу ее за пределы штата. Я взял ее с собой в турне".



Женщина также утверждает, что она была беременна в 1975 году, когда ей было 17 лет, но сделала аборт после того, как Тайлер настоял на том, чтобы она прервала беременность после пожара в квартире.



После аборта Голкомб бросила Тайлера и вернулась в Портленд, где стала благочестивой католичкой, встретила своего мужа и похоронила свой предыдущий опыт общения с Тайлером, пока он не написал о нем в своей книге.



Стивен Тайлер – американский музыкант и автор песен, более известный как лидер группы Aerosmith.



Его имя находится на 99-й позиции в списке Лучших Вокалистов журнала Rolling Stone. Также он отмечен на 3-й строчке в хит-параде вокалистов 100 Parader's Metal.