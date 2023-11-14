Лидер республиканцев поддержал временный бюджет США без помощи Украине

18:20 14 ноября Киев, Украина





Макконнелл объявил, что он поддерживает предложение Майка Джонсона, спикера Палаты представителей США, относительно временного бюджета. Лидер республиканцев в Сенате США, Митч Макконнелл, выступил за принятие временного бюджета , не включающего финансирование помощи Украине, согласно информации от The Hill.Макконнелл объявил, что он поддерживает предложение Майка Джонсона, спикера Палаты представителей США, относительно временного бюджета.

Это предложение направлено на предотвращение шатдауна правительства из-за задержек в принятии основного бюджета. Планируется, что такой временный бюджет даст дополнительные два месяца на завершение работ над законопроектами по годовым расходам.



Если Конгресс утвердит временный бюджет, то до января не предвидится принятия нового законопроекта о финансировании помощи Украине или Израилю.