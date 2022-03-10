Лидер КНР призвал военных "готовиться к войне"

20:14 14 Октябрь Киев, Украина

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин призвал военных быть начеку и направить ум и энергию на подготовку к войне. О какой именно войне идет речь, не уточняется.



Об этом сообщает китайское государственное информационное агентство "Синьхуа".



Во время инспекции Корпуса морской пехоты в городе Чаочжоу Си Цзиньпин призвал армию "поддерживать состояние повышенной готовности" и быть "абсолютно лояльной, абсолютно чистой и абсолютно надежной".



Китайский лидер отметил, что усиление армии будет одним из заданий будущей пятилетки.

"Мы должны опираться на текущую ситуацию и иметь перспективный взгляд, серьезно изучать и решать непогашенные противоречия и реальные потребности, а также планировать усиление морской пехоты", - подчеркнул он.

Отметим, что такое заявление Си Цзиньпин сделал на фоне растущего напряжения в отношениях между Китаем и США. Споры вокруг Тайваня и пандемии коронавируса лишь усугубляют разногласия между Вашингтоном и Пекином.