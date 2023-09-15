Лидер КНДР Ким Чен Ын продолжает свой визит в рф. Где он побывал

"Пятичасовая встреча в среду, 13 сентября, на космодроме "Восточный" стала сигналом к более тесным отношениям между двумя странами, оказавшимися в международной изоляции - Москва за вторжение в Украину, а Пхеньян за ядерное оружие и программу баллистических ракет, пишут западные СМИ", – говорится в материале.