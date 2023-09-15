Лидер КНДР Ким Чен Ын продолжает свой визит в рф. Где он побывал

Северокорейский лидер Ким Чен Ын продолжает свой многодневный визит в россию. В пятницу, 15 сентября, глава КНДР посетил авиационный завод в городе Комсомольск-на-Амуре на Дальнем Востоке рф.
Об этом пишет CNN со ссылкой на российские государственные СМИ.
Завод является крупнейшим в россии авиастроительным предприятием, строящим и разрабатывающим военные самолеты для Министерства обороны рф — в том числе истребители Су-35С и Су-57. Покойный отец нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ир также посещал завод в 2002 году.
На заводе Киму, в частности, показали внутреннее устройство истребителя. Северокорейского лидера сопровождали мэр города и губернатор Хабаровского края.
Ожидается, что лидер КНДР посетит портовый город Владивосток. Там он планируется ознакомиться с военным потенциалом Тихоокеанского флота россии, сообщил президент россии владимир путин в интервью государственному информационному агентству "россия 1".
Как отмечает CNN, тур Кима по ключевым объектам российского Дальневосточного региона происходит после того, как путин заявил, что россия рассматривает и обсуждает определенное военное сотрудничество с Северной Кореей.
Об этом пишет CNN со ссылкой на российские государственные СМИ.
Завод является крупнейшим в россии авиастроительным предприятием, строящим и разрабатывающим военные самолеты для Министерства обороны рф — в том числе истребители Су-35С и Су-57. Покойный отец нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ир также посещал завод в 2002 году.
На заводе Киму, в частности, показали внутреннее устройство истребителя. Северокорейского лидера сопровождали мэр города и губернатор Хабаровского края.
Ожидается, что лидер КНДР посетит портовый город Владивосток. Там он планируется ознакомиться с военным потенциалом Тихоокеанского флота россии, сообщил президент россии владимир путин в интервью государственному информационному агентству "россия 1".
Как отмечает CNN, тур Кима по ключевым объектам российского Дальневосточного региона происходит после того, как путин заявил, что россия рассматривает и обсуждает определенное военное сотрудничество с Северной Кореей.
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