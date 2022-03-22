Лидер исламской радикальной организации попросил политубежища в Турции

21:14 30 октября Киев, Украина

Идрисс Сихамеди, глава организации "BarakaCity", которую французское правительство закрыло из-за распространения радикального ислама, обратился к президенту Турции Реджепу Эрдогану , с просьбой предоставить ему и членам организации политическое убежище.

В частности, Сихамеди написал в Twitter пост, в котором отметил и президента Эрдогана, заявил, что его организация закрыта, а он и его команда получают смертельные угрозы.



На сообщение Сихамеди ответило Главное управление миграционной службы Турции.

"Если вы и ваши коллеги лично обратитесь в наше учреждение с ходатайствами о предоставлении убежища, указав ваши имена, фамилии, данные, удостоверяющие личность, а также данные загранпаспортов, ваше обращение будет рассмотрено", — отметили в ведомстве.

Еще в одном посте на эту тему сообщалось, что "после того, как ваши сведения поступят, наши сотрудники в аэропорту Стамбула будут проинформированы о ситуации".



Указано, что ответ миграционной службы на пост Сихамеди вызвал бурную реакцию у пользователей. Многие из них написали, что не хотят еще больше радикальных исламистов в Турции.



Относительно организации "BarakaCity", закрытой Советом министров Франции, глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что она "разжигала ненависть, поддерживала отношения с радикальным исламистским движением, получала удовольствие от оправдания террористических актов".