Лидер хунты Буркина-Фасо вступил в должность президента страны

11:24 17 Февраль Киев, Украина





Церемония инаугурации в Конституционном суде транслировалась по всей стране. Обращаясь к нации по государственному телевидению после принесения присяги, Дамиба воздал должное силам безопасности и населению страны, которые, по его словам, более шести лет сталкиваются с угрозами экстремизма. Лидер хунты Буркина-Фасо подполковник Поль Анри Сандаого Дамиба был приведен к присяге в качестве президента , менее чем через месяц после того, как мятежные солдаты захватили контроль над западноафриканской страной в результате переворота Церемония инаугурации в Конституционном суде транслировалась по всей стране. Обращаясь к нации по государственному телевидению после принесения присяги, Дамиба воздал должное силам безопасности и населению страны, которые, по его словам, более шести лет сталкиваются с угрозами экстремизма.

«Клянусь перед народом Буркина-Фасо и своей честью сохранять и уважать, поддерживать и защищать конституцию, основные акты и закон, делать все, чтобы гарантировать справедливость для всех жителей Буркина-Фасо. Наша страна всегда была сильна во время штормов. Вот почему эти трудные времена должны стать для нас возможностью достичь лучших горизонтов», — сказал он.

Дамиба захватил власть, пообещав обезопасить раздираемую войной страну от растущего насилия джихадистов, связанного с «Аль-Каидой» и группировкой «Исламское государство», которая убила тысячи и лишила домов более 1,5 миллиона человек. С момента прихода к власти Дамиба встречался с силами безопасности, гражданским обществом, дипломатами и политиками, но не установил сроки перехода к выборам, что, по мнению международного сообщества, должно быть сделано как можно скорее.



Когда военные режимы приходят к власти, возвращение к демократическому гражданскому правлению может быть длительным и ненадежным, говорят эксперты по конфликтам.

«Военные режимы часто откладывают переход к гражданскому правлению и будут работать над сохранением некоторой формы политического влияния на заднем плане, чтобы убедиться, что их интересы соблюдены. Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью в Буркина-Фасо, новое правительство во главе с военными, вероятно, будет утверждать, что ситуация с безопасностью не позволит провести всеобъемлющий избирательный процесс, тем самым задержав возвращение к гражданскому правлению», — сказал Александр Рэймакерс, старший аналитик по Африке в Verisk Maplecroft, консалтинговой компании по рискам. .

Несмотря на то, что Дамиба пользовался широкой поддержкой населения с момента прихода к власти, некоторые местные жители говорят, что они не поддерживают решение Конституционного совета позволить ему стать президентом, поскольку он не был избран демократическим путем.

«Мы вообще не понимаем, как так может быть? Конституционный совет инаугурирует президентов, которые приходят к власти в результате выборов... Это как будто они говорят, что переворот в Буркина-Фасо является законным», — сказал Умар Сиссе, житель сильно пострадавшего города Дори в Сахеле.

Один европейский дипломат, заявил, что, если бы они были приглашены на церемонию, европейские страны послали бы чиновников более низкого ранга, а не послов, чтобы подчеркнуть, что конституция не соблюдается. Международное сообщество осудило переворот.



Тем не менее, большинство людей, обеспокоенных конфликтом с экстремистами, надеются, что Дамиба сможет остановить насилие. Но 41-летнему лидеру еще предстоит сформулировать план и показать, что он может обеспечить безопасность Буркина-Фасо лучше, чем предыдущий режим.



В последнее время есть определенные успехи. Ранее в этом месяце более 40 джихадистов были убиты в ходе совместных операций с армией Франции и Буркина-Фасо, говорится в заявлении французских военных. У Франции есть несколько тысяч военнослужащих в регионе Сахеля в Западной Африке, но до сих пор ее участие в Буркина-Фасо было минимальным по сравнению с Нигером или Мали.