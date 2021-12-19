Личные данные 1,3 миллиона пользователей Clubhouse выложили в сеть

09:45 11 Апрель Киев, Украина

Очередным объектом хакерской атаки стали пользователи социальной сети Clubhouse. Проникнув в соцсеть, хакеры выставили в доступное пользование личную информацию 1,3 млн пользователей сети Clubhouse. Пресс-служба соцсети пока никак не прокомментировала эту информацию. Об этом сообщает портал Cybernews.

Среди выложенных в сеть личных данных фигурируют имена, фамилии, ссылки на фотографии пользователей, а также информация об аккаунтах пользователей в других социальных сетях.

Платформа Clubhouse существует с апреля прошлого года. Это социальная сеть, где пользователи общаются голосовыми сообщениями.

Как сообщалось ранее, разоблачена банда хакеров, похитившая у бизнесменов миллионы гривен. Фигуранты рассылали на электронные адреса компаний и предпринимателей письма с вредоносным программным обеспечением.

До этого мы писали об атаке хакеров на парламент Норвегии из-за уязвимости Microsoft. Из-за этой же уязвимости перед кибератаками по всему миру пострадали уже более 60 тыс. организаций.