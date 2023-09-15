Лето 2023 года установило новый мировой температурный рекорд - NASA

Лето 2023 года установило новый температурный рекорд, став самым жарким за период с начала мировых измерений в 1880 году. Эту информацию сообщает Синьхуа, ссылаясь на заявление Американского космического агентства NASA.
Отмечается, что NASA собирает данные о температуре с земных датчиков, размещенных на метеорологических станциях по всему миру, а также с поверхности океанов, используя суда и специальные буи.
Синьхуа также напоминает, что этот год стал свидетелем исключительной тепловой волны, которая ухудшила ситуацию с лесными пожарами в Канаде и Гавайях, а также привела к значительному повышению температур в различных регионах мира.
Синьхуа также напоминает, что этот год стал свидетелем исключительной тепловой волны, которая ухудшила ситуацию с лесными пожарами в Канаде и Гавайях, а также привела к значительному повышению температур в различных регионах мира.
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