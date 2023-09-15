Лето 2023 года установило новый мировой температурный рекорд - NASA

07:47 15 сентября Киев, Украина

Лето 2023 года установило новый температурный рекорд, став самым жарким за период с начала мировых измерений в 1880 году. Эту информацию сообщает Синьхуа, ссылаясь на заявление Американского космического агентства NASA

"Суммарно за месяцы июнь, июль и август температуры были на 0,23 градуса Цельсия выше, чем в любом другом летнем периоде с начала измерений NASA, и на 1,2 градуса выше, чем средние летние температуры между 1951 и 1980 годами", - сообщается в отчете.

Отмечается, что NASA собирает данные о температуре с земных датчиков, размещенных на метеорологических станциях по всему миру, а также с поверхности океанов, используя суда и специальные буи.



Синьхуа также напоминает, что этот год стал свидетелем исключительной тепловой волны, которая ухудшила ситуацию с лесными пожарами в Канаде и Гавайях, а также привела к значительному повышению температур в различных регионах мира.