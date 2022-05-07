Лесные пожары в Черногории вплотную подошли к ее столице

10:35 09 августа Киев, Украина

Турция, Греция, Хорватия, а теперь и Черногория страдают от масштабных лесных пожаров. В Черногории возгорание произошло в воскресенье на возвышенности Мало-Брдо.



Об этом сообщает Суспільне.

По данным Национального черногорского телевидения (RTCG), пожарные пытаются ликвидировать возгорание в районе Мало-Брдо, но ветер затрудняет тушение огня.



Мэр Подгорицы Иван Вукович сообщил, что причиной пожара стал поджог.



"Пока наши коллеги день и ночь следили за Горицей и Любовичами, кто-то использовал возможность и устроил пожар на Мало-Брдо. Служба защиты выехала на место. Надеюсь на эффективную реакцию полиции", - написал он.



Также пожары бушуют вокруг города Никшич, передает портал Vijesti. По данным спасательной службы, в окрестностях города удалось спасти пятерых человек, которые считались пропавшими без вести.



Директор городской службы защиты и спасения Слава Тадич отметил, к тушению пожаров в районе Никшича привлекли авиацию.