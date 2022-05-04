Легкоатлетка из Беларуси попросила политическое убежище в Польше

14:35 02 августа Киев, Украина

Спортсменка из Беларуси Кристина Тимановская, которую власти пытались против ее воли отправить в Беларусь с Олимпиады в Токио, попросила политическое убежище в Польше.

Об этом сообщил исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.

"Сейчас Кристина Тимановская в Токио под защитой японских властей. Она общается с представителями Международного олимпийского комитета и журналистами, «с ней все в порядке».Держится хорошо, понятно, что это стрессовая ситуация не только для спортсмена, но и человека — оказаться под таким давлением. Это молодая девушка, на которую оказали давление взрослые опытные функционеры. Кристина уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше, поэтому она уже в пути находится»,— сказал Опейкин.

По его словам, спортсменка опасается возвращаться в Минск, так как ее показали в «разносных сюжетах» на белорусском телевидении.

Ранее стало известно, что Кристину Тимановскую, которая 2 августа должна была принять участие в квалификационном забеге на 200 метров в Токио, пытались отвезти в Беларусь против ее воли.



Накануне спортсменка резко раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома. Легкоатлетку срочно увезли с вещами в аэропорт, однако там Тимановская заявила, что боится возвращаться домой, так как ее могут посадить в тюрьму. После чего спортсменка попросила политического убежища.



Польша предложила Кристине Тимановской гуманитарную визу, сообщил заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач.

«Польша готова помочь Кристине Тимановской, белорусской спортсменке, которой режим Лукашенко приказал вернуться с Олимпийских игр в Минск. Ей предложили гуманитарную визу, и она может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если она того пожелает»,— написал он в Twitter.

Убежище белорусской спортсменке также предложила Чехия.

«Представители властей Японии только что подтвердили нам, что белорусская спортсменка Кристина Тимановская получила наше предложение о предоставлении убежища. Если она его примет, мы максимально поможем ей»,— написал в Twitter глава чешского МИД Якуб Кулганек.

Со своей стороны, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Евросоюз рассмотрит возможность предоставления политического убежища госпоже Тимановской.



Международный олимпийский комитет обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения относительно ситуации с белорусской легкоатлеткой.