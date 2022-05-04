Легкоатлетка из Беларуси попросила политическое убежище в Польше

Спортсменка из Беларуси Кристина Тимановская, которую власти пытались против ее воли отправить в Беларусь с Олимпиады в Токио, попросила политическое убежище в Польше.
Об этом сообщил исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.
По его словам, спортсменка опасается возвращаться в Минск, так как ее показали в «разносных сюжетах» на белорусском телевидении.
Ранее стало известно, что Кристину Тимановскую, которая 2 августа должна была принять участие в квалификационном забеге на 200 метров в Токио, пытались отвезти в Беларусь против ее воли.
Накануне спортсменка резко раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома. Легкоатлетку срочно увезли с вещами в аэропорт, однако там Тимановская заявила, что боится возвращаться домой, так как ее могут посадить в тюрьму. После чего спортсменка попросила политического убежища.
Накануне спортсменка резко раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома. Легкоатлетку срочно увезли с вещами в аэропорт, однако там Тимановская заявила, что боится возвращаться домой, так как ее могут посадить в тюрьму. После чего спортсменка попросила политического убежища.
Польша предложила Кристине Тимановской гуманитарную визу, сообщил заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач.
Убежище белорусской спортсменке также предложила Чехия.
Со своей стороны, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Евросоюз рассмотрит возможность предоставления политического убежища госпоже Тимановской.
Международный олимпийский комитет обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения относительно ситуации с белорусской легкоатлеткой.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии