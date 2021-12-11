Лавров заявил о намерении РФ отзеркалить высылку американских дипломатов

20:19 16 Апрель Киев, Украина

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ответ на санкции США и высылку российских дипломатов, пообещал выслать из Москвы представителей дипмиссии США.

Об этом сообщает Газета ру.

"Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан, с просьбой, чтобы они уехали из США. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в Российской Федерации покинуть нашу страну", — указал Лавров.

Кроме того, Лавров заявил, что РФ опубликует имена восьми американских чиновников, внесенных Москвой в санкционный список.



По словам главы МИД, РФ прекращает практику бесконтрольных краткосрочных поездок сотрудников для работы в диппредставительствах США в России.