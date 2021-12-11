Лавров заявил о намерении РФ отзеркалить высылку американских дипломатов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ответ на санкции США и высылку российских дипломатов, пообещал выслать из Москвы представителей дипмиссии США.
Об этом сообщает Газета ру.
Кроме того, Лавров заявил, что РФ опубликует имена восьми американских чиновников, внесенных Москвой в санкционный список.
По словам главы МИД, РФ прекращает практику бесконтрольных краткосрочных поездок сотрудников для работы в диппредставительствах США в России.
По словам главы МИД, РФ прекращает практику бесконтрольных краткосрочных поездок сотрудников для работы в диппредставительствах США в России.
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