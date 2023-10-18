Лавров заявил о "братских связях" с Северной Кореей

"К нашему общему, большому сожалению, события последних многих лет показывают, что японский милитаризм никуда не исчез, американская гегемония никуда не исчезла и в целом западный неоколониализм в полной мере остается главным направлением действий европейцев, американцев и японцев. В связи с этим наша взаимная солидарность, которая опирается на исторически братские связи, приобретает особое значение",- сказал он.