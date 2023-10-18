Лавров заявил о "братских связях" с Северной Кореей

18:32 18 октября Киев, Украина

Во время своего визита в Северную Корею, министр иностранных дел россии сергей лавров подчеркнул, что обе страны имеют "исторически братские связи".

Лавров сделал это заявление во время своего выступления в Пхеньяне.
"К нашему общему, большому сожалению, события последних многих лет показывают, что японский милитаризм никуда не исчез, американская гегемония никуда не исчезла и в целом западный неоколониализм в полной мере остается главным направлением действий европейцев, американцев и японцев. В связи с этим наша взаимная солидарность, которая опирается на исторически братские связи, приобретает особое значение",- сказал он.