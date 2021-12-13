Лавров: украинская сторона нарушает все минские договоренности

Реакция Запада на то, что происходит на востоке Украины стала неожиданной для Кремля, а поведение Украины вообще вызывает беспокойство.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметив, что "украинская сторона нарушает все минские договоренности".
По его словам, Запад по-прежнему исходит из необходимости поддерживать украинскую власть.
Как отметил Лавров, Киев заявляет, что Минские соглашения нужны только для сохранения санкций и "много других примеров", однако никакой реакции с западной стороны нет, в итоге "сегодня Украина перешла к угрозам военных действий".
Кроме того, Лавров призвал Германию и Францию "привести власти Украины в чувство".
Как отметил Лавров, Киев заявляет, что Минские соглашения нужны только для сохранения санкций и "много других примеров", однако никакой реакции с западной стороны нет, в итоге "сегодня Украина перешла к угрозам военных действий".
Кроме того, Лавров призвал Германию и Францию "привести власти Украины в чувство".
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