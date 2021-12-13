Лавров: украинская сторона нарушает все минские договоренности

13:04 07 Апрель Киев, Украина

Реакция Запада на то, что происходит на востоке Украины стала неожиданной для Кремля, а поведение Украины вообще вызывает беспокойство.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметив, что "украинская сторона нарушает все минские договоренности".

"Нас это тревожит. Мы говорим это и европейским коллегам. Надеемся, что понимание того, что происходит, имеется и в Вашингтоне. Но пока действия и реакция наших Западных коллег разочаровывает", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.