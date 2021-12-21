Лавров: Россия переходит к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах
15:29 13 Апрель Киев, Украина
Международные санкции несут для экономики России определенные риски, поэтому сейчас в стране предпринимаются активные меры , направленные на постепенную "дедолларизацию"
.
Об этом заявил в интервью иранскому агентству ИРНА министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
.
"Считаем важным наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров. Речь, в частности, идет о шагах, направленных на постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем. В России мы этим уже активно занимаемся", – сказал он.
По словам Лаврова, Россия видит в этом направлении "большие перспективы для взаимодействия со всеми заинтересованными иностранными партнерами".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии