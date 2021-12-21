Лавров: Россия переходит к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах

"Считаем важным наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров. Речь, в частности, идет о шагах, направленных на постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем. В России мы этим уже активно занимаемся", – сказал он.