Лавров: отношения ЕС и РФ уничтожены односторонними решениями Брюсселя

Во время рабочей поездки в Китай глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз сам разорвал отношения с Россией, которые выстраивались годами.
Об этом сообщает Интерфакс.
"С Евросоюзом как с организацией отношений нет, вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя", - подчеркнул он, отметив, что если и когда Брюссель сочтёт возможным "устранить эту аномалию", то РФ будет готова к этому на основе равноправия и баланса интересов.
По словам Лаврова, "США, Европа и Запад в целом по сути дела подменяют дипломатию, искусство которой утрачивают, вот этими шагами по навязыванию всем другим своих правил, которые, они считают, должны лежать в основе миропорядка - не международное право, а правила".
"А санкции - это один из видов этих правил", - добавил Лавров.
Как известно, Евросоюз, США и другие страны ввели санкции против РФ после оккупации украинского Крыма и агрессии на Донбассе.
По словам Лаврова, "США, Европа и Запад в целом по сути дела подменяют дипломатию, искусство которой утрачивают, вот этими шагами по навязыванию всем другим своих правил, которые, они считают, должны лежать в основе миропорядка - не международное право, а правила".
"А санкции - это один из видов этих правил", - добавил Лавров.
Как известно, Евросоюз, США и другие страны ввели санкции против РФ после оккупации украинского Крыма и агрессии на Донбассе.
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