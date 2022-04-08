Латвия заморозила имущество граждан россии на сумму более 100 млн евро

16:38 06 апреля Киев, Украина

В Латвии уже заморозили недвижимое имущество граждан России на сумму, превышающую 100 миллионов евро, сообщает министр юстиции страны Янис Борданс.

Министр отметил, что замороженный автопарк также оценивается в несколько миллионов евро.



По его словам, это еще не конец: замороженного из-за санкций имущества может стать больше, а общая стоимость возрастет.

Борданс сообщил, что при этом не подана информация об активах юридических лиц, которые могут оказаться еще более ценными. Среди этих активов могут быть в том числе различные опасные грузы в латвийских портах, о которых латвийское государство "должно позаботиться особым образом".



Как уже сообщалось, во вторник на заседании правительства обсуждалась возможность перенять в собственность государства попавшие под санкции российские предприятия, в том числе упомянутые опасные грузы.



Министр юстиции отметил на пресс-конференции, что если это будет сделано, то процесс должен быть максимально выгодным с экономической точки зрения — без увольнения сотрудников и по возможности без потери стоимости активов.