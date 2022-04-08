Латвия заморозила имущество граждан россии на сумму более 100 млн евро

В Латвии уже заморозили недвижимое имущество граждан России на сумму, превышающую 100 миллионов евро, сообщает министр юстиции страны Янис Борданс.
Министр отметил, что замороженный автопарк также оценивается в несколько миллионов евро.
По его словам, это еще не конец: замороженного из-за санкций имущества может стать больше, а общая стоимость возрастет.
По его словам, это еще не конец: замороженного из-за санкций имущества может стать больше, а общая стоимость возрастет.
Борданс сообщил, что при этом не подана информация об активах юридических лиц, которые могут оказаться еще более ценными. Среди этих активов могут быть в том числе различные опасные грузы в латвийских портах, о которых латвийское государство "должно позаботиться особым образом".
Как уже сообщалось, во вторник на заседании правительства обсуждалась возможность перенять в собственность государства попавшие под санкции российские предприятия, в том числе упомянутые опасные грузы.
Министр юстиции отметил на пресс-конференции, что если это будет сделано, то процесс должен быть максимально выгодным с экономической точки зрения — без увольнения сотрудников и по возможности без потери стоимости активов.
Как уже сообщалось, во вторник на заседании правительства обсуждалась возможность перенять в собственность государства попавшие под санкции российские предприятия, в том числе упомянутые опасные грузы.
Министр юстиции отметил на пресс-конференции, что если это будет сделано, то процесс должен быть максимально выгодным с экономической точки зрения — без увольнения сотрудников и по возможности без потери стоимости активов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии