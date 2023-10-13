Латвия закрывает пункты пропуска на границе с россией с целью безопасности

07:50 13 октября Киев, Украина

Латвия объявила о закрытии двух пунктов пропуска, Виентуле и Педедзе, на границе с россией с 16 октября. Это решение было принято по предложению Министерства внутренних дел Латвии, как сообщает местное издание LSM.



Причиной закрытия этих пунктов стала необходимость "не допустить нарушения общественного порядка, угроз нацбезопасности и избежать возможных негативных последствий созданной рф ситуации".



Исходя из решения россии, с 16 октября КПП Виентули должен был стать единственным пограничным переходом, через который граждане Украины могли бы въезжать на территорию рф наземным транспортом.



Мэр города Балви, Сергей Максимов, отметил, что закрытие КПП Виентули позволит избежать возможной очереди из 500 человек, которая могла бы возникнуть. В настоящее время, время на пересечение границы занимает день или даже полтора, и в случае ухудшения ситуации, это время могло бы увеличиться до нескольких суток.



Закрытие данных пунктов пропуска также позволит Пограничной охране Латвии перераспределить свои ресурсы для более эффективной охраны государственной границы в других регионах.