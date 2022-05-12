Латвия заблокирует российские соцсети

19:48 12 мая Киев, Украина

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии принял решение о блокировке российский соцсетей на территории страны, а именно «Вконтакте», «Одноклассники» и «Мой мир».
 
Об этом сообщил глава нацсовета Иварс Аболиньш.
"Платформы будут заблокированы на следующей неделе", - уточнил он.
Такое решение принято в связи с тем, что платформы принадлежат российским бизнесменам Юрию Ковальчуку и Владимиру Кириенко, которые включены в санкционный список Евросоюза, в связи с посягательством на территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.
 
До этого стало известно, что сейм Латвии одобрил законопроект о прекращении действия 13-й статьи латвийско-российского договора, которая обязывает страну обеспечивать сохранность мемориальных сооружений на своей территории. Это дает латвийским властям возможность снести памятник Освободителям Риги.