Латвия заблокирует российские соцсети

19:48 12 мая Киев, Украина

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии принял решение о блокировке российский соцсетей на территории страны, а именно «Вконтакте», «Одноклассники» и «Мой мир».

Об этом сообщил глава нацсовета Иварс Аболиньш.

"Платформы будут заблокированы на следующей неделе", - уточнил он.

Par NEPLP lēmumu saistībā ar ES sankcijām pic.twitter.com/LyrDQpT7xK — Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) May 12, 2022

Такое решение принято в связи с тем, что платформы принадлежат российским бизнесменам Юрию Ковальчуку и Владимиру Кириенко, которые включены в санкционный список Евросоюза, в связи с посягательством на территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.