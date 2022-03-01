Латвия вводит обязательные электронные анкеты для туристов

Правительство Латвии установило новые правила, с 12 октября, все иностранные граждане за 48 часов до предположительного пересечения границы, должны будут заполнить электронную анкету.
Электронная анкета будет доступна с любого гаджета, ее заполнить надо на специальной платформе covidpass.lv, которая будет запущена с 12 октября.
Что изменится
Эту анкету нужно заполнить не ранее, чем за 48 часов до предположительного пересечения границы. Информация, указанная в анкете, автоматически будет передана контролирующим органам.
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