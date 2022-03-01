Латвия вводит обязательные электронные анкеты для туристов

18:37 06 Октябрь Киев, Украина

Правительство Латвии установило новые правила, с 12 октября, все иностранные граждане за 48 часов до предположительного пересечения границы, должны будут заполнить электронную анкету.

Электронная анкета будет доступна с любого гаджета, ее заполнить надо на специальной платформе covidpass.lv, которая будет запущена с 12 октября.



Что изменится

"После заполнения э-бланка въезжающему будет предоставлен специальный QR-код, который надо будет показать пограничникам. В противном случае въехать в Латвию будет нельзя. Для тех, кто въедет в Латвию до 11 октября, действует прежний режим, то есть надо заполнить анкету в бумажном виде", - говорится в сообщении.

Эту анкету нужно заполнить не ранее, чем за 48 часов до предположительного пересечения границы. Информация, указанная в анкете, автоматически будет передана контролирующим органам.