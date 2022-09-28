Латвия ввела режим ЧС в нескольких краях, граничащих с рф

13:59 28 сентября Киев, Украина

Кабинет министров Латвии решил ввести режим чрезвычайной ситуации на нескольких территориях, граничащих с рф, и закрыть один из пограничных КПП.



Об этом сообщает LSM.

"Такая мера вызвана необходимостью предотвратить угрозу внутренней безопасности Латвии, и режим ЧС на приграничных территориях - в Аугшдаугавском, Алуксненском, Балвском и Лудзенском краях будет действовать до 26 декабря", - говорится в сообщении.

Кроме этого, режим ЧС действует с 11 августа прошлого года в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях, а также в городе Даугавпилс - на этих территориях его продлили до 11 ноября 2022 года. Как известно, чрезвычайная ситуация была введена и неоднократно продолжалась из-за инспирированного минским режимом массового наплыва иностранных граждан, стремящихся проникнуть на территорию Латвии нелегально.



Также Кабинет министров постановил закрыть КПП в Педедзе и поручил погранохране усиленно контролировать границу с рф, а также усиленно проверять граждан рф на других КПП, еще действующих. В подкрепление сотрудникам погранохраны направят коллег из Госполиции и Службы госбезопасности, а также военнослужащих Национальных вооруженных сил.