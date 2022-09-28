Латвия ввела режим ЧС в нескольких краях, граничащих с рф

Кабинет министров Латвии решил ввести режим чрезвычайной ситуации на нескольких территориях, граничащих с рф, и закрыть один из пограничных КПП.
Об этом сообщает LSM.
Кроме этого, режим ЧС действует с 11 августа прошлого года в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях, а также в городе Даугавпилс - на этих территориях его продлили до 11 ноября 2022 года. Как известно, чрезвычайная ситуация была введена и неоднократно продолжалась из-за инспирированного минским режимом массового наплыва иностранных граждан, стремящихся проникнуть на территорию Латвии нелегально.
Также Кабинет министров постановил закрыть КПП в Педедзе и поручил погранохране усиленно контролировать границу с рф, а также усиленно проверять граждан рф на других КПП, еще действующих. В подкрепление сотрудникам погранохраны направят коллег из Госполиции и Службы госбезопасности, а также военнослужащих Национальных вооруженных сил.
Также Кабинет министров постановил закрыть КПП в Педедзе и поручил погранохране усиленно контролировать границу с рф, а также усиленно проверять граждан рф на других КПП, еще действующих. В подкрепление сотрудникам погранохраны направят коллег из Госполиции и Службы госбезопасности, а также военнослужащих Национальных вооруженных сил.
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