Латвия включает россию в список стран с низким уровнем налогообложения

15:59 27 июня Киев, Украина

Правительство Латвии приняло решение внести российскую федерацию в список стран и территорий с низким уровнем налогообложения или вовсе без налогов с 1 июля 2023 года.



Информация об этом была опубликована на портале Delfi.



Помимо россии, в список оффшорных зон также включены Британские Виргинские острова, Коста-Рика и Республика Маршалловы острова. Министерство финансов Латвии призвало налогоплательщиков уделить особое внимание операциям с лицами, которые находятся, базируются или зарегистрированы в этих странах и территориях.



Эти страны были включены в список оффшорных зон из-за отсутствия сотрудничества в области налогообложения с Европейским Союзом (ЕС), который был обновлен 14 февраля 2023 года.



Министерство финансов Латвии пояснило, что новые правила прямо ссылается на список ЕС и его регулярное обновление, чтобы избежать частых технических изменений и обеспечить максимальную эффективность и своевременную реакцию на изменения в перечне ЕС.



В Министерстве финансов напомнили, что нормативные акты Латвии, регулирующие прямое налогообложение, предусматривают специальный налоговый режим (защитные меры) в случае совершения операций с лицами, которые находятся, базируются или зарегистрированы в странах и территориях с низким или нулевым уровнем налогообложения.