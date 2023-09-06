Латвия рассматривает усиление границы из-за угрозы от беларуси и россии

18:28 05 сентября Киев, Украина

Министерство обороны Латвии активно рассматривает меры по укреплению безопасности восточной границы страны, учитывая потенциальные угрозы со стороны беларуси и россии. Эту информацию предоставила Инара Мурниеце, министр обороны Латвии, в беседе с представителями СМИ, как сообщает TVNET.



Мурниеце представила обновленную концепцию национальной обороны, подчеркивая, что инженерное усиление восточной границы Латвии играет ключевую роль в обеспечении внутренней и внешней безопасности страны. Планируется сотрудничество латвийских вооруженных сил с пограничной службой и органами национальной безопасности с целью разработки и отработки механизмов для противодействия как гибридным, так и обычным угрозам.



Мурниеце подчеркнула, что развитие пограничной инфраструктуры – это задача Министерства внутренних дел. Она также выразила неотложную необходимость оборудовать границу в военном аспекте, особенно учитывая динамику событий в беларуси. Мурниеце отметила, что, несмотря на переброску некоторых групп наемников Вагнера в другие регионы, часть остается в беларуси, что создает потенциальные риски.



Среди предлагаемых мер по укреплению границы – установка противотанковых зубцов и размещение противотанковых мин. Такие дополнительные препятствия способствовали бы повышению безопасности в данном регионе.



Мурниеце также подчеркнула, что Латвия сотрудничает с балтийскими странами и Польшей в укреплении восточной границы, уделяя особое внимание этой области, которая граничит с россией на востоке и с беларусью на юго-востоке.