Латвия приостановила действие договора с россией о сохранности мемориалов

16:49 12 мая Киев, Украина

Латвийский парламент (сейм) в окончательном чтении одобрил приостановку действия двустороннего договора с россией о сохранности мемориальных сооружений.

«Образ и символика Советской армии сейчас прямо и недвусмысленно связаны с агрессией россии и преступлениями, совершенными ее вооруженными силами в Украине. Изменение геополитических условий и международной практики означает, что Латвия не может и не будет обязана сохранять такие сооружения, как памятники советской оккупации», — заявил глава комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс.

Он подчеркнул, что Латвия по-прежнему будет выполнять пункты двустороннего договора, касающиеся захоронений и кладбищ.



Действие положений договора, касающихся сохранности мемориалов, приостанавливается с 16 мая «до тех пор, пока российская федерация не положит конец нарушениям международного права против Украины, включая вывод своих войск из Украины и полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины в соответствии с международным правом и полное возмещение ущерба Украине».



Приостановка действия соглашения, пишет Delfi, дает юридические основания для сноса мемориального комплекса воинам Советской армии и освободителям Риги, который находится в столичном парке Победы. Вокруг этого комплекса ведутся споры уже многие годы.