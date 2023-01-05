Латвия не планирует возобновлять лицензию телеканала "Дождь"

09:42 05 января Киев, Украина

В Латвии вопрос о возвращении лицензии российскому телеканалу "Дождь" пока не обсуждается, сообщил глава Нацсовета по электронным СМИ (NEPLP) страны Иварс Аболиньш в интервью Латвийскому радио.

По его словам, телеканал допустил серьезное нарушение местного законодательства, поэтому никакие переговоры о возвращении лицензии невозможны.



Чиновник отметил, что аргументы о том, что русскоязычных чего-то лишают, не правдивы. В Латвии доступны 252 медиа, из них 127 на русском языке, на латышском – только 42. Такова статистика СМИ в стране после того, как из информационного пространства изъяли 121 СМИ, связанный с россией.



Аболиньш отметил, что Латвии необходимо усиливать контент на латышском языке, чтобы иметь сильное информационное пространство.

"Мы можем только добавить больше контента на латышском языке, чтобы немного приблизить его к объему контента на русском языке", - сказал он.

Поэтому, по его убеждению, поддерживать дополнительный контент на русском, чтобы еще больше увеличить доминирование этого языка в местном информпространстве, совершенно неправильно, и Латвии не следует этого делать.