Латвия не планирует возобновлять лицензию телеканала "Дождь"

В Латвии вопрос о возвращении лицензии российскому телеканалу "Дождь" пока не обсуждается, сообщил глава Нацсовета по электронным СМИ (NEPLP) страны Иварс Аболиньш в интервью Латвийскому радио.
По его словам, телеканал допустил серьезное нарушение местного законодательства, поэтому никакие переговоры о возвращении лицензии невозможны.
Чиновник отметил, что аргументы о том, что русскоязычных чего-то лишают, не правдивы. В Латвии доступны 252 медиа, из них 127 на русском языке, на латышском – только 42. Такова статистика СМИ в стране после того, как из информационного пространства изъяли 121 СМИ, связанный с россией.
Аболиньш отметил, что Латвии необходимо усиливать контент на латышском языке, чтобы иметь сильное информационное пространство.
Чиновник отметил, что аргументы о том, что русскоязычных чего-то лишают, не правдивы. В Латвии доступны 252 медиа, из них 127 на русском языке, на латышском – только 42. Такова статистика СМИ в стране после того, как из информационного пространства изъяли 121 СМИ, связанный с россией.
Аболиньш отметил, что Латвии необходимо усиливать контент на латышском языке, чтобы иметь сильное информационное пространство.
Поэтому, по его убеждению, поддерживать дополнительный контент на русском, чтобы еще больше увеличить доминирование этого языка в местном информпространстве, совершенно неправильно, и Латвии не следует этого делать.
Как сообщалось, Национальный совет по электронным СМИ принял решение аннулировать лицензию телеканала «Дождь» (TV Rain) «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку» и по итогам ряда серьезных нарушений.
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