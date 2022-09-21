Латвия не будет выдавать визы россиянам, которые хотят избежать мобилизации



Об этом написал в Twitter глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные и другие виды виз гражданам россии, которые уклоняются от мобилизации, а также не будет менять ограничения на пересечение границы для граждан россии с шенгенскими визами, введенные с 19 сентября", - говорится в сообщении.