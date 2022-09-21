Латвия не будет выдавать визы россиянам, которые хотят избежать мобилизации
14:01 21 сентября Киев, Украина
Правительство Латвии не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, которые захотят выехать из страны, чтобы избежать объявленной мобилизации.
Об этом написал в Twitter глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.
"Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные и другие виды виз гражданам россии, которые уклоняются от мобилизации, а также не будет менять ограничения на пересечение границы для граждан россии с шенгенскими визами, введенные с 19 сентября", - говорится в сообщении.
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