Латвия может прекратить торговлю электроэнергией с Беларусью

16:50 26 Август Киев, Украина

Если Беларусь запустит АЭС (БелАЭС) в Оcтровце, Латвия прекратит торговые отношения с Беларусью в электроэнергетической сфере.

Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, при этом отметив, что стекущими политическими событиями их решение никак не связано.



В таком случае Латвия начнет покупать электроэнергию у третьих стран, но как именно будет происходить торговля, пока неясно. По словам Криньша, решать этот вопрос будет Министерство экономики, разработав конкретную методологию в сотрудничестве с коллегами из Эстонии, Литвы и Европейской комиссией.

"Учитывая развитие событий в Беларуси, опасения по поводу ядерной безопасности только растут", - объяснил премьер причину такого решения.

Как известно, в начале августа на первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции прошла загрузка ядерного топлива.

За физическим пуском последует этап энергетического пуска, на котором энергоблок начнет вырабатывать электричество и выдавать его в сеть. Эта фаза запланирована на осень.