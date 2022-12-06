Латвия лишила лицензии телеканал "Дождь"

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) "из соображений безопасности" лишил лицензии российский независимый телеканал "Дождь".
Об этом сообщает Delfi.
Как отмечает издание, регулятор оценил комплекс нарушений, допущенных в последнее время каналом: отсутствие звуковой дорожки на государственном языке для трансляций, изображение Крыма на карте как части территории россии, допущенное телеведущим наименование российской армии "нашей армией", а также возможное выражение поддержки российской армии. В комментарии агентству LETA председатель совета Ивар Аболиньш объяснил, что решение было принято с учетом государственной безопасности и общественного порядка.
Об этом сообщает Delfi.
Как отмечает издание, регулятор оценил комплекс нарушений, допущенных в последнее время каналом: отсутствие звуковой дорожки на государственном языке для трансляций, изображение Крыма на карте как части территории россии, допущенное телеведущим наименование российской армии "нашей армией", а также возможное выражение поддержки российской армии. В комментарии агентству LETA председатель совета Ивар Аболиньш объяснил, что решение было принято с учетом государственной безопасности и общественного порядка.
Также регулятор учел полученную от Службы государственной безопасности информацию, содержание которой Аболиньш не разглашает. Он отметил, что канал может продолжать вещание на территории россии в Интернете.
Решение вступит в силу в ночь на четверг, 8 декабря, когда "Дождь" должен прекратить вещание на территории Латвии.
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