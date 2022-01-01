Латвия и Эстония подготовили санкции против Беларуси

17:12 21 Август Киев, Украина

Всех чиновников, которые имеют причастность к фальсификации на выборах президента Беларуси, ждут санкции



Министерства иностранных дел Литвы и Эстонии уже подготовили индивидуальные санкции. Эту информацию сообщило МИД Латвии в пятницу, 21 августа.



В совместном обращении ведомств говорится, что в перечень санкций входит запрет въезда на территории этих стран.



В министерствах обеспокоены сложившейся в Беларуси ситуацией после президентских выборов. Как известно, Европейский союз их результаты официально не признал. В Латвии и Эстонии призывают белорусские власти к мирному и законному решению кризиса в стране.