Латвия и Эстония подготовили санкции против Беларуси

Всех чиновников, которые имеют причастность к фальсификации на выборах президента Беларуси, ждут санкции.
Министерства иностранных дел Литвы и Эстонии уже подготовили индивидуальные санкции. Эту информацию сообщило МИД Латвии в пятницу, 21 августа.
В совместном обращении ведомств говорится, что в перечень санкций входит запрет въезда на территории этих стран.
В министерствах обеспокоены сложившейся в Беларуси ситуацией после президентских выборов. Как известно, Европейский союз их результаты официально не признал. В Латвии и Эстонии призывают белорусские власти к мирному и законному решению кризиса в стране.
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