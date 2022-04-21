Латвия будет лишать гражданства лиц, поддерживающих войну в Украине

14:08 21 апреля Киев, Украина

Сейм Латвии в окончательном чтении одобрил поправки к закону о гражданстве, которые позволят лишать гражданства людей, поддерживающих военные действия в Украине.

За поправки проголосовали 62 депутата, 14 человек воздержались и один парламентарий выступил против.

Об этом сообщает Delfi.



Новая редакция закона предусматривает, что гражданства Латвии могут лишить человека, который оказывает значительную поддержку людям и государствам, совершившим военные преступления, геноцид, преступления против человечности, а также преступления, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость демократических государств. Под действие закона также подпадают те, кто участвовал в таких действиях.



Согласно поправкам, факт такой поддержки или участия в таких действиях будет устанавливаться заключением учреждения государственной безопасности. При этом оспаривание и обжалование решения о лишении гражданства не приостанавливает его действия.



Гражданства могут лишить только в случае, если человек в итоге не станет лицом без гражданства. Как отмечает Delfi, поправки распространяются только на лиц с двойным гражданством.