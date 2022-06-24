Латвия арестовала прокремлевского активиста Линдермана

15:54 24 июня Киев, Украина

В Латвии арестован пророссийский пропагандист Владимир Линдерман по подозрению в оправдании геноцида, преступлений против мира, человечества и военных преступлений.



Об этом пишет Delfi.



О задержании, но без имени и фамилии задержанного, сообщила Служба государственной безопасности Латвии (СГБ). В распространенной информации уточнено, что 21 июня силовики задержали прокремлевского активиста, систематически прославлявшего и оправдывающего в интернет-среде преступления против мира и военные преступления вооруженных сил российской федерации в Украине.



По данным СГБ, пропагандист получал финансовое вознаграждение от зарегистрированных в рф юридических лиц за пророссийскую деятельность. Против Линдермана 7 июня возбудили соответствующее уголовное производство, ему грозит до пяти лет лишения свободы.



В декабре 2020 пророссийского пропагандиста уже задерживали, но впоследствии отпустили. Тогда он был корреспондентом пропагандистского Baltnews, принадлежащего российскому МИА россия сегодня.