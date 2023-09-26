Латвийская полиция против наклеек на автомобилях "я русский"

Латвийская полиция назвала недопустимой практикой наклейки на автомобили с "потенциально провокационными надписями на русском языке", такими как "я русский/русская".
Об этом было объявлено в официальном аккаунте полиции Латвии в Twitter.
В полиции Латвии подчеркнули, что в свете текущей геополитической обстановки и конфликта в Украине подобные наклейки могут толковаться как поддержка военной агрессии или военных преступлений россии, что считается неприемлемым.
Латвийские полицейские также уточнили, что в случае обнаружения подобных наклеек на автомобилях, они будут требовать от владельцев машин немедленно убрать их и предоставить объяснение относительно целей размещения таких надписей. Наряду с этим, автовладельцев могут оштрафовать за попытку пропаганды военной агрессии.
Этот шаг полиции призван подчеркнуть важность поддержания мира и безопасности в регионе, а также предотвратить действия, которые могут быть восприняты как провокационные в данной сложной обстановке.
Об этом было объявлено в официальном аккаунте полиции Латвии в Twitter.
В полиции Латвии подчеркнули, что в свете текущей геополитической обстановки и конфликта в Украине подобные наклейки могут толковаться как поддержка военной агрессии или военных преступлений россии, что считается неприемлемым.
Латвийские полицейские также уточнили, что в случае обнаружения подобных наклеек на автомобилях, они будут требовать от владельцев машин немедленно убрать их и предоставить объяснение относительно целей размещения таких надписей. Наряду с этим, автовладельцев могут оштрафовать за попытку пропаганды военной агрессии.
Этот шаг полиции призван подчеркнуть важность поддержания мира и безопасности в регионе, а также предотвратить действия, которые могут быть восприняты как провокационные в данной сложной обстановке.
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