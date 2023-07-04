Кыргызстан разрешил использование матронима вместо отчества

В Кыргызстане принято решение о разрешении использования матчества вместо отчества. Конституционный суд страны принял данное решение, как сообщает информационный портал 24.kg.
В официальном сообщении отмечается, что законодательство должно предоставлять возможность гражданам использовать матроним, не противоречащий принципам равенства и запрету дискриминации по половому признаку.
Вместе с тем, решение указывает, что такая опция должна быть доступна только для совершеннолетних граждан.
Это решение было принято в результате рассмотрения иска одной женщины, которая потребовала разрешить указать матроним вместо отчества в документах своего ребенка.
Суд пришел к выводу, что в традиционном обществе ребенок, у которого указан матроним, может стать объектом издевательств и социальной стигматизации, и поэтому отказал женщине.
Однако решение также уточняет, что после достижения совершеннолетия гражданин, который по каким-либо причинам не желает использовать мужское отчество в своем полном имени, должен иметь право выбора между отчеством и матчеством.
В официальном сообщении отмечается, что законодательство должно предоставлять возможность гражданам использовать матроним, не противоречащий принципам равенства и запрету дискриминации по половому признаку.
Вместе с тем, решение указывает, что такая опция должна быть доступна только для совершеннолетних граждан.
Это решение было принято в результате рассмотрения иска одной женщины, которая потребовала разрешить указать матроним вместо отчества в документах своего ребенка.
Суд пришел к выводу, что в традиционном обществе ребенок, у которого указан матроним, может стать объектом издевательств и социальной стигматизации, и поэтому отказал женщине.
Однако решение также уточняет, что после достижения совершеннолетия гражданин, который по каким-либо причинам не желает использовать мужское отчество в своем полном имени, должен иметь право выбора между отчеством и матчеством.
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