Кыргызстан пригрозил своим гражданам тюрьмой за участие в войне в Украине

«В соответствии со статьей 256 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, за участие граждан Кыргызской Республики в боевых действиях на территории иностранных государств предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества», – сказано в заявлении на сайте посольства. Дипломаты просят своих граждан, которые получат призывы участвовать в войне, незамедлительно обратиться в посольство.