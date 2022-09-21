Кыргызстан пригрозил своим гражданам тюрьмой за участие в войне в Украине

Посольство Кыргызстана в рф предостерегло своих граждан от участия в войне в Украине. Дипломаты напомнили, что за это грозит до 10 лет заключения.
Во вторник, 20 сентября, госдума приняла закон, предусматривающий упрощенную выдачу российского гражданства иностранцами, заключившими контракт о прохождении службы в вооруженных силах рф. Ранее для получения гражданства в упрощенном порядке иностранцы должны были отслужить не менее трех лет. Теперь будет достаточно одного года. Закон также сокращает с пяти лет до одного года срок, на который заключается первый контракт с иностранцем, поступающим на службу в званиях солдата, матроса, сержанта и старшины.
В этот же день мэр москвы Сергей Собянин заявил об открытии пункта вербовки иностранцев на войну на территории миграционного центра «Сахарово». По словам мэра, после годичной службы в рядах российской армии иностранцы могут рассчитывать на получение российского гражданства «без длительного ожидания и других бюрократических преград».
В этот же день мэр москвы Сергей Собянин заявил об открытии пункта вербовки иностранцев на войну на территории миграционного центра «Сахарово». По словам мэра, после годичной службы в рядах российской армии иностранцы могут рассчитывать на получение российского гражданства «без длительного ожидания и других бюрократических преград».
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