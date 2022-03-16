Кыргызстан определился с датой повторных выборов в парламент

14:15 21 октября Киев, Украина

Сегодня, 21 октября, ЦИК Кыргызстана окончательно утвердил дату повторных выборов в Жогорку Кенеш (парламент) страны. Выборы назначены на 20 декабря. Об этом сообщает "Азаттык үналгысы".



Избирательная кампания началась в Кыргызстане сегодня.



Издание отмечает, что, несмотря на уже известную дату голосования, пока не приняты решения о ряде моментов, которые стали причиной протестов после выборов 4 октября. В частности, относительно процентного порога для попадания в парламент представителей партий.



Депутаты Жогорку Кенеш рассмотрят варианты изменения избирательного законодательства 21 октября, пишет "Азаттык үналгысы". На предыдущих выборах действовал 7-процентный барьер, на предстоящем голосовании может быть три или пять процентов.



