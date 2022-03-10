Кыргызстан определился с датами повторных выборов

15:39 16 Октябрь Киев, Украина

Сегодня, 16 октября председатель ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова сообщила ориентировочные даты проведения повторных выборов в парламент и выборов главы государства.

"Ориентировочно мы на 20 декабря планировали повторные выборы парламента", - рассказала она.

Согласно законодательству Кыргызстана, повторные парламентские выборы назначаются ЦИКом в двухмесячных срок. А досрочные президентские выборы, по словам Шайлдабековой, проводятся в трехмесячный срок.

"Досрочные президентские выборы назначает парламент. Ориентировочно это 17 января", - заявила глава ЦИКа.

Она подчеркнула, что считает нецелесообразным совмещать проведение этих двух выборов.

"Считаю нецелесообразным их совмещать, поскольку у них различные сроки проведения. Повторные парламентские выборы должны состояться в двухмесячный срок, а досрочные президентские - в трехмесячный", - сказала она.

Политический кризис в стране продолжается с 4 октября, когда результаты парламентских выборов стали причиной массовых протестов. В ночь на 6 октября протестующие ворвались в здание парламента и офиса президента, а также освободили из СИЗО экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. В итоге ЦИК признала итоги выборов недействительными. Сейчас ЦИК Кыргызстана собирается назначить новые выборы в парламент, а премьер-министра и правительство Киргизии отправили в отставку.