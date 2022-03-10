Кыргызстан определился с датами повторных выборов

Сегодня, 16 октября председатель ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова сообщила ориентировочные даты проведения повторных выборов в парламент и выборов главы государства.
Согласно законодательству Кыргызстана, повторные парламентские выборы назначаются ЦИКом в двухмесячных срок. А досрочные президентские выборы, по словам Шайлдабековой, проводятся в трехмесячный срок.
Она подчеркнула, что считает нецелесообразным совмещать проведение этих двух выборов.
Политический кризис в стране продолжается с 4 октября, когда результаты парламентских выборов стали причиной массовых протестов. В ночь на 6 октября протестующие ворвались в здание парламента и офиса президента, а также освободили из СИЗО экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. В итоге ЦИК признала итоги выборов недействительными. Сейчас ЦИК Кыргызстана собирается назначить новые выборы в парламент, а премьер-министра и правительство Киргизии отправили в отставку.
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