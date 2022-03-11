Кыргызстан: и.о. президента отказался от должности, главой государства станет премьер

20:08 15 Октябрь Киев, Украина

Исполняющий обязанности президента Канат Исаев, заявил о своем нежелании занимать должность и.о. главы государства, пробыв на посту полдня. Кыргызстана Канат Исаев, заявил о своем нежелании занимать должность и.о. главы государства, пробыв на посту полдня.

Об этом заявил в четверг на митинге в Бишкеке премьер -министр Садыр Жапаров, пишет местный портал.

“Исаев официально заявил, что не будет исполнять обязанности президента”, — сказал премьер. С утра 15 октября Исаев как спикер парламента был исполняющим обязанности президента Кыргызстана — он автоматически получил эту должность.

Ранее в четверг занимавший пост президента республики Сооронбай Жээнбеков объявил, что уходит в отставку. По законодательству до избрания нового главы государства его обязанности должен исполнять спикер парламента. Если он не может это делать, то полномочия переходят к премьер-министру.



Теперь исполнение обязанностей главы государства перейдет к действующему премьер-министру страны Садыру Жапарову. Его кандидатуру на этой должности еще должен будет утвердить парламент.



Жапаров на момент начала кризиса находился в тюрьме — он отбывал 10-летний срок по обвинениям в организации беспорядков. Под давлением протестующих 6 октября Жапарова (а также некоторых других политиков, отбывавших заключение) освободили, и уже на следующий день парламент утвердил его кандидатуру на должность премьера.