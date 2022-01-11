Кыргызстан и Таджикистан договорились о мирном урегулировании конфликта

20:06 29 Апрель Киев, Украина

После военного конфликта в районе водораспределительного пункта "Головной", который обе страны считают своей территорией, главы МИД Кыргызстана Таджикистана приняли единогласное решение прекратить огонь.



Об этом сообщает УНИАН.

"В результате нескольких переговоров между министрами иностранных дел КР и РТ, достигнуты договоренности о полном прекращении огня с 20:00 часов (17:00 по Киеву - ред.) и отвода военных сил на места прежней дислокации", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Кыргызской Республики.

Также стороны договорились "в течении самых ближайших часов" провести отдельную встречу руководителей правоохранительных и силовых структур с участием представителей органов местного самоуправления, где будут обсуждены дальнейшие детали урегулирования ситуации.



Отмечается, что министр иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Казакбаев и министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин призвали обе стороны "не поддаваться провокациям отдельных деструктивных сил".

"Главы внешнеполитических ведомств Кыргызстана и Таджикистана подчеркнули крайнюю необходимость урегулирования конфликтной ситуации, приведшей к жертвам и раненым как с кыргызской, так и с таджикской стороны, мирным путем посредством политико-дипломатических переговоров. Министр Казакбаев отметил, что кыргызская сторона не претендует на чужие территории и своей землей ни с кем делиться не намерена", - сообщили в кыргызском МИД, отметив, что все пограничные и хозяйственные вопросы должны решаться за столом переговоров.

Напоминаем, ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 28 апреля в результате конфликта между местными жителями в районе водораспределительного пункта "Головной", который обе страны считают своей территорией. После нескольких стычек 29 апреля начались столкновения между военными двух стран.



Кыргызстан сообщил о двух погибших в результате столкновений и 26 раненых. В Душанбе заявляют о девяти пострадавших, двое из которых получили огнестрельные ранения. Кыргызстан обвиняет Таджикистан в применении минометов и пулеметов при попытке захватить водозабор. В Душанбе обвиняют другую сторону в провокации.