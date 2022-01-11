Кыргызстан и Таджикистан договорились о мирном урегулировании конфликта

После военного конфликта в районе водораспределительного пункта "Головной", который обе страны считают своей территорией, главы МИД Кыргызстана и Таджикистана приняли единогласное решение прекратить огонь.
Об этом сообщает УНИАН.
Также стороны договорились "в течении самых ближайших часов" провести отдельную встречу руководителей правоохранительных и силовых структур с участием представителей органов местного самоуправления, где будут обсуждены дальнейшие детали урегулирования ситуации.
Отмечается, что министр иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Казакбаев и министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин призвали обе стороны "не поддаваться провокациям отдельных деструктивных сил".
Отмечается, что министр иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Казакбаев и министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин призвали обе стороны "не поддаваться провокациям отдельных деструктивных сил".
Напоминаем, ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 28 апреля в результате конфликта между местными жителями в районе водораспределительного пункта "Головной", который обе страны считают своей территорией. После нескольких стычек 29 апреля начались столкновения между военными двух стран.
Кыргызстан сообщил о двух погибших в результате столкновений и 26 раненых. В Душанбе заявляют о девяти пострадавших, двое из которых получили огнестрельные ранения. Кыргызстан обвиняет Таджикистан в применении минометов и пулеметов при попытке захватить водозабор. В Душанбе обвиняют другую сторону в провокации.
Кыргызстан сообщил о двух погибших в результате столкновений и 26 раненых. В Душанбе заявляют о девяти пострадавших, двое из которых получили огнестрельные ранения. Кыргызстан обвиняет Таджикистан в применении минометов и пулеметов при попытке захватить водозабор. В Душанбе обвиняют другую сторону в провокации.
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