Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня

20:03 16 сентября Киев, Украина

С 16:00 по местному времени главы Государственных комитетов национальной безопасности Кыргызстана Камчибек Ташиев и Таджикистана Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня.

Об этом сообщает Радио Азаттик.



Переговоры сторон проходили на границе Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.



Число пострадавших кыргызстанцев в результате столкновений, по последним данным, достигло 42. Агентство Reuters ранее сообщило о гибели одного мирного жителя Таджикистана и нескольких раненых. Официальной информации об убитых и раненых нет.



Также сообщалось, что таджикские военные захватили административное здание на территории Кыргызстана.



МЧС Кыргызстана эвакуировало жителей приграничных районов Баткенской области. Открыты несколько пунктов временного размещения, а также местные жители выезжают в безопасные районы на личном транспорте.