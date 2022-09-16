Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня

С 16:00 по местному времени главы Государственных комитетов национальной безопасности Кыргызстана Камчибек Ташиев и Таджикистана Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня.
Об этом сообщает Радио Азаттик.
Переговоры сторон проходили на границе Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.
Число пострадавших кыргызстанцев в результате столкновений, по последним данным, достигло 42. Агентство Reuters ранее сообщило о гибели одного мирного жителя Таджикистана и нескольких раненых. Официальной информации об убитых и раненых нет.
Также сообщалось, что таджикские военные захватили административное здание на территории Кыргызстана.
МЧС Кыргызстана эвакуировало жителей приграничных районов Баткенской области. Открыты несколько пунктов временного размещения, а также местные жители выезжают в безопасные районы на личном транспорте.
Переговоры сторон проходили на границе Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.
Число пострадавших кыргызстанцев в результате столкновений, по последним данным, достигло 42. Агентство Reuters ранее сообщило о гибели одного мирного жителя Таджикистана и нескольких раненых. Официальной информации об убитых и раненых нет.
Также сообщалось, что таджикские военные захватили административное здание на территории Кыргызстана.
МЧС Кыргызстана эвакуировало жителей приграничных районов Баткенской области. Открыты несколько пунктов временного размещения, а также местные жители выезжают в безопасные районы на личном транспорте.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии