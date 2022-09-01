Курс американской валюты вырос до 20-летнего максимума

16:15 29 августа Киев, Украина

29 августа курс доллара вырос до 20-летнего максимума по отношению к корзине валют, пишет Reuters.

Индекс доллара поднялся до уровня 109,44. При этом другие валюты опустились к новым минимумам.



В частности, доллар достиг 138,88 против японской иены, в то время как офшорный юань упал до нового двухлетнего минимума в 6,9321 за доллар.



Фунт стерлингов также упал до 2-летнего минимума в 1,1656 доллара, опустившись на 0,61% до 1,1658 доллара, в то время как евро упал на 0,49% до 0,9916 доллара.



Американская валюта дорожает после выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который предупредил, что процентные ставки будут оставаться на более высоком уровне в течение более длительного времени, чтобы обуздать стремительный рост инфляции.