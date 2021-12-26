Курить на пляжах Испании теперь запрещено законом

Если вы отдыхали на пляже, то не могли не обратить внимание на окурки, которые дополняют песок и гальку, а дым от сигарет соседей по лежаку способен отравить любое оздоровительное мероприятие. Как долго придется терпеть подобное неудобство украинцам?

Для испанцев счастливый момент настал. Как стало известно, правительство Испании приняло закон о полном запрете курения на пляжах.

Согласно принятого Сенатом страны закона, местные власти могут бороться с загрязнением пляжей, применяя к курильщикам штрафы до двух тысяч евро. Такую поправку в законодательство внесли представители партии зеленых.

Закон не ограничен запретом курения. Также этот закон запрещает и другие виды нарушения чистоты на пляжах: пакеты, бутылки и др. примечательно то, что этот же закон предусматривает поощрения для тех, что сдает пустую тару, такую как бутылки, обратно в магазин.

Деятельность премьер-министра Испании Педро Санчеса во многом связана с сохранением окружающей среды, а уже к 2050 году страна должна стать полностью углеродно-нейтральной.

Хочется добавить, что по данным Всемирной организации здравоохранения за пять последних лет число курильщиков в мире сократилось с 1,32 до 1,3 млрд, а до 2025 года оно должно сократится до 1,27 миллиарда человек.

Избавление от курения поможет многим избежать смерти. Ведь по данным исследований, доказана связь вейпа и рака груди. Опыты на мышах показали, что табачный дым вызывает не только рост самих опухолей, но и усиливает риск развития метастазов.

А у заболевших коронавирусом курильщиков медики отмечают более тяжелое течение болезни и риск смерти.