Курдские силы очистили тюрьму на северо-востоке Сирии от боевиков ИГ

15:43 31 Январь Киев, Украина





Возглавляемые курдами Сирийские демократические силы (СДС) заявили, что они завершили «кампанию по зачистке тюрьмы Аль-Синаа» в городе Хасака после зачистки «последних очагов, в которых находились террористы [ИГ]». Курдские силы, поддерживаемые США , объявили об окончании операции по зачистке крупной тюрьмы на северо-востоке Сирии через несколько дней после того, как учреждение было захвачено боевиками, связанными с террористической группировкой «Исламское государство» Возглавляемые курдами Сирийские демократические силы (СДС) заявили, что они завершили «кампанию по зачистке тюрьмы Аль-Синаа» в городе Хасака после зачистки «последних очагов, в которых находились террористы [ИГ]».

«Это был огромный провал ИГ который в конечном итоге подтвердил, что задержанные находятся в защищенном учреждении, из которого они никогда не сбегут», — сказал бригадный генерал Исаак Пельтье, командующий Объединенной оперативной группой специальных операций операции «Непоколебимая решимость».

Официальные лица США заявили, что после завершения операции задержанные были переведены в другое учреждение с более высоким уровнем безопасности, чтобы предотвратить дальнейшие нападения боевиков ИГ.



Пресс-центр СДС заявил, что вскоре, будет опубликовано «подробное заявление о недавнем нападении на тюрьму», но наблюдатель за военными действиями сообщил, что в результате недавних столкновений в Хасаке погибли 373 человека.



Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что в ходе боевых действий были убиты 268 боевиков ИГ, 98 боевиков, связанных с СДС, и семь мирных жителей.



Хошанг Хасан, местный репортер, который освещает события в Хасаке, сказал, что возглавляемые курдами силы продолжают свои операции по прочесыванию районов вблизи объекта.